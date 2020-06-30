"Бенфика" уволила главного тренера

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"Бенфика" уволила главного тренера

Лиссабонская "Бенфика" рассталась с главным тренером Бруну Лаже, сообщает официальный сайт клуба.

Причиной отставки стало желание Лаже, который сам попросил уволить его после поражения команды в матче 29-го тура чемпионата Португалии с "Маритиму" (0:2). Руководство клуба приняло решение удовлетворить просьбу наставника.

После 29 туров "Бенфика" занимает второе место в турнирной таблице португальской Примейры. Отставание лиссабонского клуба от лидирующего "Порту" составляет шесть очков.

Не пропустите: "Бенфика" потерпела второе поражение подряд в Примейре. | http://soccernews.ru
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