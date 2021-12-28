"Бенфика" уволила Жорже Жезуша

Фото: сайт "Бенфики"/Автор неизвестен

Португальский специалист Жорже Жезуш уволен с должности главного тренера лиссабонской "Бенфики", сообщает пресс-служба клуба.

По информации клуба, соглашение с тренером расторгнуто по взаимному согласию сторон. "Орлы" будут выплачивать Жезушу его оклад до тех пор, пока он не найдет себе новый клуб.

Напомним, что португалец возглавил "Бенфику" летом 2020 года. Сейчас "орлы" располагаются на третьей строчке чемпионата Португалии.

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