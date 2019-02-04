"Бенфика" в дерби победила "Спортинг", "Порту" потерял очки в Гимараэше
В рамках 20-го тура чемпионата Португалии состоялось лиссабонское дерби - "Спортинг" принимал "Бенфику". "Орлы", несмотря на статус гостей, не стеснялись брать игру под свой контроль и нанесли принципиальному сопернику поражение со счётом 4:2. Голами отличились Харис Сеферович, Жоау Фелиш, Рубен Диаш и Пицци. В составе "львов" забивали Бруну Фернандеш и Бас Дост. В другом поединке "Порту" на выезде довольствовался лишь ничьей в Гимараэше, где местная "Витория" сумела сдержать напор именитого оппонента - в итоге 0:0.
"Спортинг" - "Бенфика" - 2:4
Голы: Сеферович, 11 - 0:1, Фелиш, 36 - 0:2, Фернандеш, 43 - 1:2, Диаш, 47 - 1:3, Пицци, 73 - 1:4, Дост, 89 (пенальти) - 2:4.
"Спортинг": Рибейро, Бруну Гашпар, Жефферсон, Анде Пинту (Луис Феллипе, 90), Коатес, Рафинья (Жоване Кабрал, 86), Бруну Фернандеш, Нани (Диаби, 46), Вендел, Гудель, Дост.
"Бенфика": Влаходимос, Андре Алмейда, Жардел, Диаш, Гримальдо, Жоау Фелиш (Серви, 76), Рафа Силва (Свилар, 88), Пирес, Пицци (Сальвио, 90), Самарис, Сеферович.
Удаление: Влаходимос (85).
"Витория Гимараэш" - "Порту" - 0:0
"Порту": Касильяс, Теллес, Фелипе, Эдер Милитао, Пепе (Эрнани, 90), Марега (Фернандо, 76), Оливер Торрес, Корона, Эррера, Браими (Отавио, 67), Соарес.
Не пропустите: ПСВ побеждает, "Фейеноорд" терпит поражение и другие результаты 20-го тура чемпионата Нидерландов. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Лион" нанёс ПСЖ первое поражение в текущем розыгрыше Лиги 1
-
"Реал" дома разгромил "Алавес" и теперь дышит в спину "Атлетико" (видео голов)
-
"Дьявольская" кость в "волчьем" горле: "Рома" и "Милан" не смогли выявить победителя в 22 туре Серии "А"
-
"Вест Хэм" - "Ливерпуль": анонс и прогноз матча 25 тура АПЛ
-
Очередной миланский позор: "Интер" дома уступил аутсайдеру Серии А
Лента новостей
-
Голы Бензема, Винисиуса и Мариано в видеообзоре матча "Реал" - "Алавес"
-
На дне Ла-Манша найден самолёт, на котором летел Эмилиано Сала
-
"Бенфика" в дерби победила "Спортинг", "Порту" потерял очки в Гимараэше
-
"Лион" нанёс ПСЖ первое поражение в текущем розыгрыше Лиги 1
-
"Рома" - "Милан" - 1:1, "Интер" – "Болонья" - 0:1 (видеообзоры матчей)
-
"Реал" дома разгромил "Алавес" и теперь дышит в спину "Атлетико" (видео голов)
-
"Дьявольская" кость в "волчьем" горле: "Рома" и "Милан" не смогли выявить победителя в 22 туре Серии "А"
-
"Бетис" – "Атлетико" - 1:0, "Эйбар" – "Жирона" - 3:0 (видеообзоры матчей)
-
Головин поддержал братьев Кокориных
-
Эмери прокомментировал поражение от "Манчестер Сити"
-
Бензема забил в четвёртом матче подряд (видео)
-
Сульшер прилетел на матч "Лион" - ПСЖ
-
Агуэро забил "Арсеналу" гол рукой
-
"Реал" - "Алавес": видеотрансляция матча 22-го тура Примеры
-
1
Фора для "Реала": игроки "Алавеса" из-за непогоды проехали более 700 километров на автобусе
-
"Вест Хэм" - "Ливерпуль": анонс и прогноз матча 25 тура АПЛ
-
"Рома" - "Милан": видеотрансляция матча 22-го тура чемпионата Италии
-
"Эйбар" уверенно разобрался с "Жироной" в 22-м туре Примеры
-
Очередной миланский позор: "Интер" дома уступил аутсайдеру Серии А
-
"Фрайбург" чудом избежал поражения в гостевом матче с "Штутгартом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|34
|88
|2
|Бенфика
|34
|81
|3
|Спортинг Лиссабон
|34
|78
|4
|Брага
|34
|75
|5
|Рио Аве
|34
|51
|6
|Дешпортиво Чавес
|34
|47
|7
|Маритиму
|34
|47
|8
|Боавишта
|34
|45
|9
|Витория Гимарайнш
|34
|43
|10
|Портимоненсе
|34
|38
|11
|КД Тондела
|34
|38
|12
|Белененсиш
|34
|37
|13
|Дешпортиво Авеш
|34
|34
|14
|Витория Сетубал
|34
|32
|15
|Морейренсе ФК
|34
|32
|16
|Фейренсе
|34
|31
|17
|Пасуш де Феррейра
|34
|30
|18
|Эшторил
|34
|30