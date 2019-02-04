"Бенфика" в дерби победила "Спортинг", "Порту" потерял очки в Гимараэше

В рамках 20-го тура чемпионата Португалии состоялось лиссабонское дерби - "Спортинг" принимал "Бенфику". "Орлы", несмотря на статус гостей, не стеснялись брать игру под свой контроль и нанесли принципиальному сопернику поражение со счётом 4:2. Голами отличились Харис Сеферович, Жоау Фелиш, Рубен Диаш и Пицци. В составе "львов" забивали Бруну Фернандеш и Бас Дост. В другом поединке "Порту" на выезде довольствовался лишь ничьей в Гимараэше, где местная "Витория" сумела сдержать напор именитого оппонента - в итоге 0:0.

"Спортинг" - "Бенфика" - 2:4

Голы: Сеферович, 11 - 0:1, Фелиш, 36 - 0:2, Фернандеш, 43 - 1:2, Диаш, 47 - 1:3, Пицци, 73 - 1:4, Дост, 89 (пенальти) - 2:4.

"Спортинг": Рибейро, Бруну Гашпар, Жефферсон, Анде Пинту (Луис Феллипе, 90), Коатес, Рафинья (Жоване Кабрал, 86), Бруну Фернандеш, Нани (Диаби, 46), Вендел, Гудель, Дост.

"Бенфика": Влаходимос, Андре Алмейда, Жардел, Диаш, Гримальдо, Жоау Фелиш (Серви, 76), Рафа Силва (Свилар, 88), Пирес, Пицци (Сальвио, 90), Самарис, Сеферович.

Удаление: Влаходимос (85).

"Витория Гимараэш" - "Порту" - 0:0

"Порту": Касильяс, Теллес, Фелипе, Эдер Милитао, Пепе (Эрнани, 90), Марега (Фернандо, 76), Оливер Торрес, Корона, Эррера, Браими (Отавио, 67), Соарес.

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