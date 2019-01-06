"Бенфика" в драматичном матче одержала волевую победу в Примейре

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"Бенфика" в драматичном матче одержала волевую победу в Примейре

В матче 16-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" на своем поле обыграла "Риу Аве". Хозяева неудачно начали матч, пропустив два гола к 20-й минуте. Но затем победу лиссабонцам принесли дубли Феликса и Сеферовича.

Благодаря этой победу "Бенфика" вышла на второе место в Примейре, "Риу Аве" остался на 10-й позиции.

"Бенфика" - "Риу Аве" - 4:2 (2:2)
Голы: Габриэлзиньо, 17 - 0:1, Морейра, 20 - 0:2, Сеферович, 27 - 1:2, Феликс, 31 - 2:2, Феликс, 64 - 3:2, Сеферович, 70 - 4:2

"Бенфика": Влаходимос, Алмейда, Диаш, Жардел, Грималдо, Сальвио (Кровинович, 89), Пицци, Фейса, Серви (Живкович, 62), Сеферович, Феликс (Феррейра, 73)

"Риу Аве": Леонардо, де Лима (Фигерейду, 89), Монте, Мананга, Наджак, Габриэлзиньо, Джамбор (Вито, 84), Шмидт, Галено, Морейра, Винисиус

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