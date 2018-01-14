"Бенфика" в гостях переиграла "Брагу", "Пасуш де Феррейра" и "Маритиму" сильнейшего не выявили

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"Бенфика" в гостях переиграла "Брагу", "Пасуш де Феррейра" и "Маритиму" сильнейшего не выявили

В субботу в рамках 18-го тура чемпионата Португалии состоялись два матча. Выделим выездную победу "Бенфики" над "Брагой" со счётом 3:1.

"Брага" – "Бенфика" - 1:3

Голы: Сальвио, 11 - 0:1, Жонас, 64 - 0:2, Диаш, 74 - 1:2, Хименес, 90 - 1:3.


"Пасуш де Феррейра" – "Маритиму" - 0:0

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11 Белененсиш 17 19
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16 Морейренсе ФК 17 14
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