"Бенфика" в гостях переиграла "Брагу", "Пасуш де Феррейра" и "Маритиму" сильнейшего не выявили

В субботу в рамках 18-го тура чемпионата Португалии состоялись два матча. Выделим выездную победу "Бенфики" над "Брагой" со счётом 3:1.

"Брага" – "Бенфика" - 1:3

Голы: Сальвио, 11 - 0:1, Жонас, 64 - 0:2, Диаш, 74 - 1:2, Хименес, 90 - 1:3.



"Пасуш де Феррейра" – "Маритиму" - 0:0

Не пропустите: Сверхрезультативный первый тайм и победный гол в концовке: "Чавес" сильнее "Витории Гимараэш". | http://soccernews.ru