"Бенфика" в гостях переиграла "Брагу", "Пасуш де Феррейра" и "Маритиму" сильнейшего не выявили
В субботу в рамках 18-го тура чемпионата Португалии состоялись два матча. Выделим выездную победу "Бенфики" над "Брагой" со счётом 3:1.
"Брага" – "Бенфика" - 1:3
Голы: Сальвио, 11 - 0:1, Жонас, 64 - 0:2, Диаш, 74 - 1:2, Хименес, 90 - 1:3.
"Пасуш де Феррейра" – "Маритиму" - 0:0
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|17
|45
|2
|Бенфика
|18
|43
|3
|Спортинг Лиссабон
|17
|43
|4
|Брага
|18
|37
|5
|Маритиму
|18
|28
|6
|Рио Аве
|17
|27
|7
|Дешпортиво Чавес
|18
|26
|8
|Витория Гимарайнш
|18
|23
|9
|Боавишта
|17
|21
|10
|КД Тондела
|17
|19
|11
|Белененсиш
|17
|19
|12
|Портимоненсе
|17
|18
|13
|Фейренсе
|17
|17
|14
|Пасуш де Феррейра
|18
|15
|15
|Дешпортиво Авеш
|17
|14
|16
|Морейренсе ФК
|17
|14
|17
|Витория Сетубал
|17
|12
|18
|Эшторил
|17
|12