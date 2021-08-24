"Бенфика" в меньшинстве прошла ПСВ и сыграет в Лиге Чемпионов
Фото: инстаграм "Бенфики"/Автор неизвестен
В ответном матче 4-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов голландский ПСВ и португальская "Бенфика" сыграли вничью со счетом 0:0.
Гости полтора тайма играли в меньшинстве из-за удаления Лукаса Вериссимо, но счет так и не был открыт.
Таким образом, по сумме двух встреч "Бенфика" пробилась в групповой этап Лиги Чемпионов.
ПСВ Нидерланды – "Бенфика" Португалия - 0:0 - первый матч - 1:2
ПСВ: Дроммел, Мвене (Томас, 90), Рамальо, Боскальи (Обиспо, 70), Макс (Тезе, 89), Гетце, ван Гинкел (Брума, 70), Сангаре, Захави, Гакпо, Мадуэке (Вертессен, 70).
"Бенфика": Влаходимос, Жилберто (Алмейда, 61), Отаменди, Вериссимо, Морато, Гримальдо, Таарабт (Вертонген, 54), Жоау Мариу (Эвертон, 74), Рафа Силва (Мейте, 74), Вайгль, Яремчук (Гонсалу Рамуш, 61).
Удаление: Вериссимо (32).
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