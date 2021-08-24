"Бенфика" в меньшинстве прошла ПСВ и сыграет в Лиге Чемпионов

Теги псвбенфика

"Бенфика" в меньшинстве прошла ПСВ и сыграет в Лиге Чемпионов

Фото: инстаграм "Бенфики"/Автор неизвестен

В ответном матче 4-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов голландский ПСВ и португальская "Бенфика" сыграли вничью со счетом 0:0.

Гости полтора тайма играли в меньшинстве из-за удаления Лукаса Вериссимо, но счет так и не был открыт.

Таким образом, по сумме двух встреч "Бенфика" пробилась в групповой этап Лиги Чемпионов.

ПСВ Нидерланды – "Бенфика" Португалия - 0:0 - первый матч - 1:2

ПСВ: Дроммел, Мвене (Томас, 90), Рамальо, Боскальи (Обиспо, 70), Макс (Тезе, 89), Гетце, ван Гинкел (Брума, 70), Сангаре, Захави, Гакпо, Мадуэке (Вертессен, 70).

"Бенфика": Влаходимос, Жилберто (Алмейда, 61), Отаменди, Вериссимо, Морато, Гримальдо, Таарабт (Вертонген, 54), Жоау Мариу (Эвертон, 74), Рафа Силва (Мейте, 74), Вайгль, Яремчук (Гонсалу Рамуш, 61).

Удаление: Вериссимо (32).

Не пропустите: Газзаев объяснил вылет "Спартака" из ЛЧ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Влашич может перейти в "Вест Хэм"

Влашич может перейти в "Вест Хэм"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов