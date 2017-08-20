"Бенфика" в родных стенах уничтожила "Белененсеш"

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"Бенфика" в родных стенах уничтожила "Белененсеш"

В рамках третьего тура чемпионата Португалии "Бенфика" дома нанесла сокрушительное поражение "Белененсешу" со счётом 5:0.

"Бенфика" – "Белененсеш" - 5:0

Голы: Жонас, 2 - 1:0, Сальвио, 28 - 2:0, Сеферович, 33 - 3:0, Жонас, 90 - 4:0, Жонас, 90 - 5:0.

"Бенфика": Бруну Варела, Жардел, Элизеу, Луизао, Андре Алмейда (Лопес, 81), Пицци, Аугусто, Сальвио (Хриен, 71), Серви, Сеферович (Хименес, 67), Жонас.

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