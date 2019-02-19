"Бенфика" вдесятером разгромила "Авеш" и вплотную приблизилась к лидеру чемпионата Португалии
В рамках 22-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" на выезде уверенно разобралась с "Авешем". "Орлы" выиграли со счётом 3:0 благодаря голам Хариса Сеферовича, Рафы Силвы и Франсишку Феррейры. Также стоит отметить, что с 64-й минуты столичная команда играла вдесятером.
"Авеш" - "Бенфика" - 0:3
Голы: Сеферович, 3 - 0:1, Рафа Силва, 36 - 0:2, Франсишку Феррейра, 59 - 0:3.
"Бенфика": Влаходимос, Андре Алмейда, Франсишку Феррейра, Диаш, Гримальдо, Жоау Фелиш (Живкович, 87), Рафа Силва (Жедсон Фернандеш, 78), Пирес, Самарис, Пицци, Сеферович (Жонас, 84).
Удаление: Франсишку Феррейра (64).
Благодаря этой победе "Бенфика" вплотную приблизилась к лидирующему "Порту", теперь отрыв составляет всего 1 очко. "Авеш", в свою очередь, остался на 16-й позиции.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|34
|88
|2
|Бенфика
|34
|81
|3
|Спортинг Лиссабон
|34
|78
|4
|Брага
|34
|75
|5
|Рио Аве
|34
|51
|6
|Дешпортиво Чавес
|34
|47
|7
|Маритиму
|34
|47
|8
|Боавишта
|34
|45
|9
|Витория Гимарайнш
|34
|43
|10
|Портимоненсе
|34
|38
|11
|КД Тондела
|34
|38
|12
|Белененсиш
|34
|37
|13
|Дешпортиво Авеш
|34
|34
|14
|Витория Сетубал
|34
|32
|15
|Морейренсе ФК
|34
|32
|16
|Фейренсе
|34
|31
|17
|Пасуш де Феррейра
|34
|30
|18
|Эшторил
|34
|30