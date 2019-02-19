"Бенфика" вдесятером разгромила "Авеш" и вплотную приблизилась к лидеру чемпионата Португалии

В рамках 22-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" на выезде уверенно разобралась с "Авешем". "Орлы" выиграли со счётом 3:0 благодаря голам Хариса Сеферовича, Рафы Силвы и Франсишку Феррейры. Также стоит отметить, что с 64-й минуты столичная команда играла вдесятером.

"Авеш" - "Бенфика" - 0:3

Голы: Сеферович, 3 - 0:1, Рафа Силва, 36 - 0:2, Франсишку Феррейра, 59 - 0:3.

"Бенфика": Влаходимос, Андре Алмейда, Франсишку Феррейра, Диаш, Гримальдо, Жоау Фелиш (Живкович, 87), Рафа Силва (Жедсон Фернандеш, 78), Пирес, Самарис, Пицци, Сеферович (Жонас, 84).

Удаление: Франсишку Феррейра (64).

Благодаря этой победе "Бенфика" вплотную приблизилась к лидирующему "Порту", теперь отрыв составляет всего 1 очко. "Авеш", в свою очередь, остался на 16-й позиции.

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