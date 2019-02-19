"Бенфика" вдесятером разгромила "Авеш" и вплотную приблизилась к лидеру чемпионата Португалии

Теги бенфикадешпортиво авеш

"Бенфика" вдесятером разгромила "Авеш" и вплотную приблизилась к лидеру чемпионата Португалии

В рамках 22-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" на выезде уверенно разобралась с "Авешем". "Орлы" выиграли со счётом 3:0 благодаря голам Хариса СеферовичаРафы Силвы и Франсишку Феррейры. Также стоит отметить, что с 64-й минуты столичная команда играла вдесятером.

"Авеш" - "Бенфика" - 0:3

Голы: Сеферович, 3 - 0:1, Рафа Силва, 36 - 0:2, Франсишку Феррейра, 59 - 0:3.

"Бенфика": Влаходимос, Андре Алмейда, Франсишку Феррейра, Диаш, Гримальдо, Жоау Фелиш (Живкович, 87), Рафа Силва (Жедсон Фернандеш, 78), Пирес, Самарис, Пицци, Сеферович (Жонас, 84).

Удаление: Франсишку Феррейра (64).

Благодаря этой победе "Бенфика" вплотную приблизилась к лидирующему "Порту", теперь отрыв составляет всего 1 очко. "Авеш", в свою очередь, остался на 16-й позиции.

Не пропустите: Нани стал игроком "Орландо Сити". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" узнали соперников по 1/4 финала Кубка Англии

"Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" узнали соперников по 1/4 финала Кубка Англии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Порту Порту 34 88
2 Бенфика Бенфика 34 81
3 Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон 34 78
4 Брага Брага 34 75
5 Рио Аве Рио Аве 34 51
6 Дешпортиво Чавес Дешпортиво Чавес 34 47
7 Маритиму Маритиму 34 47
8 Боавишта Боавишта 34 45
9 Витория Гимарайнш Витория Гимарайнш 34 43
10 Портимоненсе Портимоненсе 34 38
11 КД Тондела КД Тондела 34 38
12 Белененсиш Белененсиш 34 37
13 Дешпортиво Авеш Дешпортиво Авеш 34 34
14 Витория Сетубал Витория Сетубал 34 32
15 Морейренсе ФК Морейренсе ФК 34 32
16 Фейренсе Фейренсе 34 31
17 Пасуш де Феррейра Пасуш де Феррейра 34 30
18 Эшторил Эшторил 34 30
Полная таблица

топ-5 тегов