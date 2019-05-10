"Бенфика" ведёт переговоры с игроком "Барселоны"
Вратарь "Барселоны" Яспер Силлессен может продолжить карьеру в Португалии, сообщает A Bola.
По сведениям издания, голландский страж ворот ведёт переговоры с "Бенфикой", которая готова подписать его во время летнего трансферного окна.
Напомним, что Силлессену надоела роль дублёра на "Камп Ноу" и он твёрдо намерен сменить команду в ближайшее межсезонье.
30-летний голкипер выступает за "Барселону" с 2016 года, сыграл 29 матчей и пропустил 21 гол.
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