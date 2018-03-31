"Бенфика" – "Витория Гимараэш" - 2:0, "Портимоненсе" – "Морейренсе" - 4:3 (обзоры)
Вашему вниманию представляются обзоры двух матчей 28-го тура чемпионата Португалии.
"Бенфика" – "Витория Гимараэш" - 2:0
"Портимоненсе" – "Морейренсе" - 4:3
Не пропустите: "Бенфика" обыграла "Виторию Гимараэш" и другие результаты 28-го тура чемпионата Португалии. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|28
|71
|2
|Порту
|27
|70
|3
|Спортинг Лиссабон
|28
|65
|4
|Брага
|28
|64
|5
|Рио Аве
|28
|43
|6
|Маритиму
|28
|42
|7
|Боавишта
|28
|37
|8
|Дешпортиво Чавес
|28
|36
|9
|Портимоненсе
|28
|34
|10
|Витория Гимарайнш
|28
|33
|11
|КД Тондела
|28
|30
|12
|Белененсиш
|27
|29
|13
|Витория Сетубал
|28
|28
|14
|Пасуш де Феррейра
|28
|28
|15
|Дешпортиво Авеш
|28
|25
|16
|Морейренсе ФК
|28
|25
|17
|Фейренсе
|28
|23
|18
|Эшторил
|28
|22