"Бенфика" – "Витория Гимараэш" - 2:0, "Портимоненсе" – "Морейренсе" - 4:3 (обзоры)

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"Бенфика" – "Витория Гимараэш" - 2:0, "Портимоненсе" – "Морейренсе" - 4:3 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры двух матчей 28-го тура чемпионата Португалии.

"Бенфика" – "Витория Гимараэш" - 2:0 

"Портимоненсе" – "Морейренсе" - 4:3

Не пропустите: "Бенфика" обыграла "Виторию Гимараэш" и другие результаты 28-го тура чемпионата Португалии. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Бенфика 28 71
2 Порту 27 70
3 Спортинг Лиссабон 28 65
4 Брага 28 64
5 Рио Аве 28 43
6 Маритиму 28 42
7 Боавишта 28 37
8 Дешпортиво Чавес 28 36
9 Портимоненсе 28 34
10 Витория Гимарайнш 28 33
11 КД Тондела 28 30
12 Белененсиш 27 29
13 Витория Сетубал 28 28
14 Пасуш де Феррейра 28 28
15 Дешпортиво Авеш 28 25
16 Морейренсе ФК 28 25
17 Фейренсе 28 23
18 Эшторил 28 22
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