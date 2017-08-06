"Бенфика" – "Витория Гимараэш" - 3:1 (обзор)

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"Бенфика" – "Витория Гимараэш" - 3:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча за Суперкубок Португалии между "Бенфикой" и "Виторией Гимараэш".

Не пропустите: "Бенфика" выиграла Суперкубок Португалии. | http://soccernews.ru

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