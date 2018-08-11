"Бенфика" – "Витория Гимараэш" - 3:2 (обзор)

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"Бенфика" – "Витория Гимараэш" - 3:2 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча первого тура чемпионата Португалии между "Бенфикой" и "Виторией Гимараэш".

Не пропустите: Хет-трик Пицци позволил "Бенфике" обыграть "Виторию Гимараэш". | http://soccernews.ru

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3 Спортинг Лиссабон 34 78
4 Брага 34 75
5 Рио Аве 34 51
6 Дешпортиво Чавес 34 47
7 Маритиму 34 47
8 Боавишта 34 45
9 Витория Гимарайнш 34 43
10 Портимоненсе 34 38
11 КД Тондела 34 38
12 Белененсиш 34 37
13 Дешпортиво Авеш 34 34
14 Витория Сетубал 34 32
15 Морейренсе ФК 34 32
16 Фейренсе 34 31
17 Пасуш де Феррейра 34 30
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