"Бенфика" – "Витория Сетубал" - 2:0 (обзор)

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"Бенфика" – "Витория Сетубал" - 2:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 1/16 финала Кубка Португалии между "Бенфикой" и "Виторией Сетубал".

Не пропустите: "Бенфика" и "Риу Аве" побеждают в Кубке Португалии. | http://soccernews.ru

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