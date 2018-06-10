"Бенфика" вступила в борьбу за экс-игрока "Интера"

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"Бенфика" вступила в борьбу за экс-игрока "Интера"

"Бенфика" проявляет интерес к уругвайскому полузащитнику "Дженоа" Диего Лаксальту, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, португальский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем сделать это будет нелегко, так как итальянцы оценивают его в 15 миллионов евро. Также хавбек входит в сферу интересов "Лацио". Ранее он играл за "Интер".

В минувшем сезоне 25-летний Лаксальт провел за "Дженоа" 34 матча, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.

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