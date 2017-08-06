"Бенфика" выиграла Суперкубок Португалии
В матче за Суперкубок Португалии "Бенфика" победила "Виторию Гимараэш" со счётом 3:1 и стала обладателем трофея. "Орлы" выиграли этот титул в седьмой раз в истории.
"Бенфика" – "Витория Гимараэш" - 3:1
Голы: Жонас, 6 - 1:0, Сеферович, 11 - 2:0, Рафинья, 43 - 2:1, Хименес, 83 - 3:1.
"Бенфика": Бруну Варела, Луизао, Гримальдо (Элизеу, 75), Андре Алмейда, Жардел, Сальвио (Аугусто, 65), Фейса, Пицци, Серви, Жонас (Хименес, 81), Сеферович.
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