"Бенфика" вырвала победу над "Фиорентиной" в матче Международного Кубка Чемпионов
Минувшей ночью состоялся матч Международного Кубка Чемпионов между "Фиорентиной" и "Бенфикой".
Команды обменялись голами до перерыва, а развязка наступила уже в компенсированное ко второму тайму время. "Орлы" поднажали в концовке поединка и добыли тяжёлую победу со счётом 2:1.
"Фиорентина" (Флоренция, Италия) – "Бенфика" (Лиссабон, Португалия) - 1:2
Голы: Сеферович, 9 - 0:1, Влахович, 29 - 1:1, Кайо, 90 - 1:2.
"Фиорентина": Терраччано (Дронговски, 46), Терзич (Бираги, 46), Раньери, Венути (Дабо, 80), Миленкович (Христов, 68), Бенасси (Лакти, 80), Кастровилли (Эссерик, 68), Сапонара (Журковски, 68), Кристофоро (Баэс, 80), Соттил (Кьеза, 46), Влахович (Симеоне, 68).
"Бенфика": Злобин (Свилар, 46), Франсишку Феррейра, Гримальдо, Диаш, Нуну Тавареш, Рафа Силва (Кайо, 81), Флорентину (Фейса, 74), Пирес (Жоау Филипе, 81), Пицци (Таарабт, 74), Сеферович, де Томас (Шикинью, 80).
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