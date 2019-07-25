"Бенфика" вырвала победу над "Фиорентиной" в матче Международного Кубка Чемпионов

Теги фиорентинабенфика

"Бенфика" вырвала победу над "Фиорентиной" в матче Международного Кубка Чемпионов

Минувшей ночью состоялся матч Международного Кубка Чемпионов между "Фиорентиной" и "Бенфикой".

Команды обменялись голами до перерыва, а развязка наступила уже в компенсированное ко второму тайму время. "Орлы" поднажали в концовке поединка и добыли тяжёлую победу со счётом 2:1.

"Фиорентина" (Флоренция, Италия) – "Бенфика" (Лиссабон, Португалия) - 1:2

Голы: Сеферович, 9 - 0:1, Влахович, 29 - 1:1, Кайо, 90 - 1:2.

"Фиорентина": Терраччано (Дронговски, 46), Терзич (Бираги, 46), Раньери, Венути (Дабо, 80), Миленкович (Христов, 68), Бенасси (Лакти, 80), Кастровилли (Эссерик, 68), Сапонара (Журковски, 68), Кристофоро (Баэс, 80), Соттил (Кьеза, 46), Влахович (Симеоне, 68).

"Бенфика": Злобин (Свилар, 46), Франсишку Феррейра, Гримальдо, Диаш, Нуну Тавареш, Рафа Силва (Кайо, 81), Флорентину (Фейса, 74), Пирес (Жоау Филипе, 81), Пицци (Таарабт, 74), Сеферович, де Томас (Шикинью, 80).

Не пропустите: "Ювентус" победил "Интер" в матче Международного кубка чемпионов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Синиша Михайлович болен раком! Эти 8 футбольных личностей знают, как побороть эту страшную болезнь

Синиша Михайлович болен раком! Эти 8 футбольных личностей знают, как побороть эту страшную болезнь

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 38 90
2 Наполи Наполи 38 79
3 Аталанта Аталанта 38 69
4 Интер Милан Интер Милан 38 69
5 Милан Милан 38 68
6 Рома Рома 38 66
7 Торино Торино 38 63
8 Лацио Лацио 38 59
9 Сампдория Сампдория 38 53
10 Болонья Болонья 38 44
11 Сассуоло Сассуоло 38 43
12 Удинезе Удинезе 38 43
13 СПАЛ СПАЛ 38 42
14 Парма Парма 38 41
15 Кальяри Кальяри 38 41
16 Фиорентина Фиорентина 38 41
17 Дженоа Дженоа 38 38
18 Эмполи Эмполи 38 38
19 Фрозиноне Фрозиноне 38 25
20 Кьево Кьево 38 17
Полная таблица

топ-5 тегов