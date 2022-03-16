"Бенфика" вышла в четвертьфинал Лиги Чемпионов

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"Бенфика" вышла в четвертьфинал Лиги ЧемпионовФото: твиттер "Бенфики"

В ответной игре 1/8 финала Лиги Чемпионов "Бенфика" минимально обыграла "Аякс".

Благодаря победе "Бенфика" пробилась в 1/4 финала. Первая игра завершилась вничью - 2:2.

"Аякс" Нидерланды - "Бенфика" Португалия 0:1

Гол: Нуньес, 77 - 0:1

"Аякс": Онана, Мазрауи, Мартинес, Тимбер, Блинд, Альварес (Бробби, 81), Гравенберх, Тадич, Бергейс (Классен, 81), Аллер, Антони.

"Бенфика": Влаходимос, Жилберто, Вертонген, Отаменди, Гримальдо, Таарабт (Мейте, 46), Рафа Силва, Вайгль, Эвертон (Яремчук, 72), Нуньес (Диогу Гонсалвеш, 81), Гонсалу Рамуш.             

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