"Бенфика" выставила на трансфер украинца Яремчука

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"Бенфика" выставила на трансфер украинца Яремчука

Фото инстаграм Романа Яремчука

Форвард "Бенфики" Роман Яремчук может в скором времени сменить команду, сообщает Correio da Manhã.

По информации источника, лиссабонский клуб выставил на трансфер 26-летнего футболиста, не оправдавшего ожиданий за полгода.

Есть вероятность ухода украинского нападающего в "Эвертон" за 17 миллионов евро.

В составе "Бенфики" Яремчук забил 7 голов и сделал 5 ассистов в 29 матчах.

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