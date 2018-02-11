"Бенфика" взяла верх над "Портимоненсе" и другие результаты 22-го тура чемпионата Португалии

В субботу в рамках 22-го тура чемпионата Португалии состоялись три матча. Выделим гостевую победу "Бенфики" над "Портимоненсе".

"Риу Аве" – "Маритиму" - 3:0

Голы: Пеле, 28 (пенальти) - 1:0, Жоау Новайш, 39 - 2:0, Лопес, 74 - 3:0.

Удаление: Фабиу Шина (87) - "Маритиму".



"Брага" – "Витория Сетубал" - 3:1

Голы: Раул Силва, 25 - 1:0, Диаш, 65 (пенальти) - 2:0, Эшгайю, 83 - 3:0, Андре Перейра, 87 - 3:1.



"Портимоненсе" – "Бенфика" - 1:3

Голы: Серви, 6 - 0:1, Фелипе Маседо, 65 - 1:1, Серви, 77 - 1:2, Живкович, 90 - 1:3.

"Бенфика": Бруну Варела, Жардел, Гримальдо, Андре Алмейда, Диаш, Пицци (Диогу Гонсалвеш, 90), Фейса, Рафа Силва (Самарис, 82), Живкович, Серви, Жонас (Хименес, 64).

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