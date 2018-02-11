"Бенфика" взяла верх над "Портимоненсе" и другие результаты 22-го тура чемпионата Португалии

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"Бенфика" взяла верх над "Портимоненсе" и другие результаты 22-го тура чемпионата Португалии

В субботу в рамках 22-го тура чемпионата Португалии состоялись три матча. Выделим гостевую победу "Бенфики" над "Портимоненсе".

"Риу Аве" – "Маритиму" - 3:0

Голы: Пеле, 28 (пенальти) - 1:0, Жоау Новайш, 39 - 2:0, Лопес, 74 - 3:0.

Удаление: Фабиу Шина (87) - "Маритиму".


"Брага" – "Витория Сетубал" - 3:1

Голы: Раул Силва, 25 - 1:0, Диаш, 65 (пенальти) - 2:0, Эшгайю, 83 - 3:0, Андре Перейра, 87 - 3:1.


"Портимоненсе" – "Бенфика" - 1:3

Голы: Серви, 6 - 0:1, Фелипе Маседо, 65 - 1:1, Серви, 77 - 1:2, Живкович, 90 - 1:3.

"Бенфика": Бруну Варела, Жардел, Гримальдо, Андре Алмейда, Диаш, Пицци (Диогу Гонсалвеш, 90), Фейса, Рафа Силва (Самарис, 82), Живкович, Серви, Жонас (Хименес, 64). 

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Команда М О
1 Порту 21 55
2 Бенфика 22 53
3 Спортинг Лиссабон 22 53
4 Брага 22 46
5 Рио Аве 22 36
6 Дешпортиво Чавес 22 30
7 Боавишта 22 30
8 Витория Гимарайнш 22 29
9 Маритиму 22 29
10 КД Тондела 22 25
11 Портимоненсе 22 24
12 Пасуш де Феррейра 22 21
13 Белененсиш 22 21
14 Фейренсе 22 20
15 Дешпортиво Авеш 22 20
16 Морейренсе ФК 21 19
17 Витория Сетубал 22 18
18 Эшторил 20 18
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