"Бенфика" – "Ювентус" - 1:1, по пенальти - 2:4 (обзор)

Теги бенфикаювентус

"Бенфика" – "Ювентус" - 1:1, по пенальти - 2:4 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча Международного кубка чемпионов между "Бенфикой" и "Ювентусом".

Не пропустите: "Ювентус" одолел "Бенфику" в матче Международного кубка чемпионов. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Анонс дня: что нельзя пропустить 29 июля

Анонс дня: что нельзя пропустить 29 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 95
2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
14 Удинезе 38 40
15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
17 СПАЛ 38 38
18 Кротоне 38 35
19 Хеллас Верона 38 25
20 Беневенто 38 21
Полная таблица

топ-5 тегов