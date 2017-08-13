"Бенфика" заинтересовалась российским вратарем

Лиссабонская "Бенфика" заинтересовалась голкипером швейцарского "Сьона" Антоном Митрюшкиным, информирует Record.

По сведениям источника, португальский гранд следит за 21-летним российским вратарем, однако официального предложения по нему клуб пока не делал.

Отметим, что контракт воспитанника московского "Спартака" с "Сьоном" действует до лета 2019 года.

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