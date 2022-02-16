"Бенфику" могут перевести в низший дивизион

Лиссабонской "Бенфике" грозит понижение в классе из-за возможного подкупа арбитра, сообщает A Bola.

По сведениям источника, прокуратура и полиция Португалии ведут расследование денежного перевода "Бенфики" в размере 1,9 миллиона евро на счет IT-компании. Правоохранители подозревают, что данная компания была фиктивной, а средства получил арбитр Бруну Пайшау, который отработал на трех матчах "Бенфики" и судил довольно спорно.

Если вина клуба будет доказана, то "Бенфика" может быть переведена в низший дивизион.

Стоит отметить, что "Бенфика" является самым титулованным клубом Португалии. "Орлы" 37 раз становились чемпионами страны и дважды выигрывали Лигу чемпионов.

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