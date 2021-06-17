Бенитес близок к назначению в "Эвертон"

Фото инстаграм Рафаэля Бенитеса

Рафаэль Бенитес, судя по всему, станет новым тренером "Эвертона".

По сведениям журналиста Sky Sports Джима Уайта, переговоры между тренером и клубом находятся в завершающей стадии.

Последним клубом Бенитеса был китайский "Далянь Ифан", который он покинул в январе. Испанец известен по работе в "Ливерпуле", "Интере", "Челси", "Наполи" и "Реале".

По итогам минувшего сезона "Эвертон" финишировал в АПЛ на десятом месте.

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