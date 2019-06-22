Бенитес близок к уходу из "Ньюкасла"

Теги ньюкасл юнайтедрафаэль бенитес

Бенитес близок к уходу из "Ньюкасла"

Наставник "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес, скорее всего, покинет свой пост, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, испанский специалист не сумел договориться с "сороками" о продлении контракта, который истекает 30 июня.

Впрочем, руководство клуба пока не намерено сворачивать переговоры, надеясь, что компромисс всё-таки будет найден.

59-летний Бенитес возглавляет "Ньюкасл" с марта 2016 года. В минувшем сезоне команда финишировала на 13-м месте в АПЛ.

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