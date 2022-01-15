Бенитес близок к увольнению из "Эвертона"

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Бенитес близок к увольнению из "Эвертона"
Фото: инстаграм Рафаэля Бенитеса/Автор неизвестен

Ливерпульский "Эвертон" в ближайшее время может отправить в отставку Рафаэля Бенитеса с пост главного тренера команды, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, руководство английского клуба крайне недовольно результатами клуба. В последних 13 матчах Премьер-лиги "Эвертон" добился лишь одной победы.

После 19 матчей "Эвертон", набрав 19 очков, занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ.

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