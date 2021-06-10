Бенитес близок к возвращению в АПЛ

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Бенитес близок к возвращению в АПЛ

Фото инстаграм Рафаэля Бенитеса

Известный испанский тренер Рафаэль Бенитес может этим летом возглавить "Эвертон".

Напомним, что "ириски" ищут замену Карло Анчелотти, который покинул пост ради возвращения в мадридский "Реал".

По информации The Telegraph, "Эвертон" вёл переговоры с экс-наставником "Вулверхэпмтона" Нуну Эшпириту Санту, но договориться сторонам не удалось.

В связи с этим клуб стал изучать возможность приглашения Бенитеса, который ранее уже работал в АПЛ в "Ливерпуле", "Челси" и "Ньюкасле".

Не пропустите: Агент Влашича прокомментировал слухи об интересе "Эвертона" к игроку. | http://soccernews.ru
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