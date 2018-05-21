Бенитес дал свой ответ "Зениту"

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Бенитес дал свой ответ "Зениту"Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес не принял предложение возглавить "Зенит".

Наставника не заинтересовало предложение российского клуба, который был готов огромный бюджет на летнее межсезонье.

Также Бенитесу поступили предложения из Китая и Ближнего Востока, но наставник хочет работать в АПЛ.

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