Бенитес договорился о контракте с китайским клубом "Далян Ифань"

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Бенитес договорился о контракте с китайским клубом "Далян Ифань"

Экс-тренер "Ливерпуля" и "Реала" Рафаэль Бенитес согласовал контракт с "Далян Ифань". Об этом сообщает The Sun.

По данным источника, оклад 56-летнего специалиста в китайском клубе составит 15 миллионов евро. В "Ньюкасле" он получал в два раза больше.

Напомним, Бенитес покинул английский клуб несколько недель назад. 

Тренер возглавил "Ньюкасл" в 2016 году. В первом сезоне клуб под его руководством вылетел в Чемпионшип, но через год вернулся в Премьер-лигу. В минувшем сезоне "Ньюкасл" финишировал на 13-м месте в турнирной таблице. 

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