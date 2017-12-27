Бенитес: "Если "Ньюкасл" укрепит 3-4 позиции, то сможет попасть в первую восьмерку"

Теги ньюкасл юнайтедрафаэль бенитес

Бенитес: "Если "Ньюкасл" укрепит 3-4 позиции, то сможет попасть в первую восьмерку"

Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес считает, что его команда может улучшить свое положение в Премьер-лиге, если сумеет усилиться в зимнее трансферное окно.

"У "Ньюкасла" есть огромный потенциал. При правильных трансферах мы можем подняться в первую восьмерку. В январе нам нужно усилить три-четыре позиции. Надеюсь, что мы сумеем провернуть нужные трансферы", - приводит слова Бенитеса The Telegraph.

После 19 туров "Ньюкасл" занимает 15 место в Премьер-лиге.

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