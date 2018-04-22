Бенитес хочет продлить контракт с "Ньюкаслом"

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Бенитес хочет продлить контракт с "Ньюкаслом"

Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес хочет продлить контракт со своим клубом.

"Когда я решил возглавить "Ньюкасл", то видел потенциал этой замечательной команды и страсть в глазах наших болельщиков. После двух успешных лет я продолжаю чувствовать эту страсть. Я вижу амбиции клуба и знаю, чего хотят фанаты" - цитирует испанского специалиста Sky Sports.

58-летний Бенитес тренирует "Ньюкасл" с марта 2016 года. Его контракт с клубом истекает в 2019 году.

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