Бенитес хочет вернуться в "Ньюкасл"

Главный тренер "Далянь Ифан" Рафаэль Бенитес заинтересован в возвращении в "Ньюкасл", сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, испанский специалист хочет возглавить "сорок" после покупки клуба инвесторами из Саудовской Аравии.

60-летний наставник в случае назначения намерен пригласить в "Ньюкасл" защитника "Манчестер Сити" Джона Стоунза и хавбека "Челси" Росса Баркли.

Напомним, что Бенитес уже тренировал команду с марта 2016 по июнь 2019 года.

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