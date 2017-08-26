Бенитес хочет видеть Рейну в "Ньюкасле"

Голкипер "Наполи" Хосе Рейна попал в сферу интересов "Ньюкасла", сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, на этом трансфере настаивает коуч "сорок" Рафаэль Бенитес. Напомним, что Бенитес и Рейна работали вместе в "Ливерпуле" и "Наполи".

В прошлом сезоне Рейна провел 48 матчей, в которых пропустил 57 голов.

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