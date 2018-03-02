Бенитес: "Ливерпуль" – это не только Салах, Фирмино и Мане"

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Бенитес: "Ливерпуль" – это не только Салах, Фирмино и Мане"
Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес рассуждает о предстоящем матче 29-го тура чемпионата Англии против "Ливерпуля".

"Ливерпуль" – это не только Салах, Фирмино и Мане. В этой команде угрозой может стать каждый футболист. Нам нужно постараться сдержать всех их игроков. Для этого мы должны сохранять концентрацию и интенсивность. "Ливерпуль" очень хорош в контратаках. Надеюсь, что нам поможет уверенность от победы над "Манчестер Юнайтед" в этом матче", – приводит слова Бенитеса Sky Sports.

Матч "Ливерпуль" – "Ньюкасл" состоится 3 марта.

В этом сезоне Салах забил 23 мяча в Премьер-лиге, на счету Фирмино 13 голов, а Мане отметился 7 взятиями ворот.

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10 Уотфорд 28 33
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15 Ньюкасл Юнайтед 28 29
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