Бенитес мог возглавить сборную Испании на ЧМ-2018

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Бенитес мог возглавить сборную Испании на ЧМ-2018Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес заявил, что мог возглавить сборную Испании во время ЧМ-2018 вместо Хулена Лопетеги.

"Возможность была, но я остаюсь в "Ньюкасле" и счастлив здесь. Готов ли я возглавить сборную Испании в будущем? Посмотрим. Я всё ещё чувствую себя молодым, так что у меня будет много времени для этого. Я думаю, Испания – очень хорошая команда, а в будущем станет ещё лучше", - сказал он.

Нынешним главным тренером сборной Испании является Луис Энрике.

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