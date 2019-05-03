Бенитес: "Мои отношения с "Ливерпулем" остались прежними, но "Ньюкасл" должен делать свою работу"
Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес прокомментировал предстоящий матч 37-го тура Английской Премьер-лиги против "Ливерпуля".
"Мы являемся профессионалами. Мои отношения с "Ливерпулем" остались прежними, но "Ньюкасл" должен делать свою работу. Точно также поступил бы и Клопп. Мы хотим победить ради наших болельщиков. "Ливерпуль" - фаворит матча, но у нас будет шанс, если мы правильно будем действовать на поле.
Этот сезон особенный, мы плохо стартовали, но затем улучшили положение в чемпионате. Мы сумели победить дома "Манчестер Сити". Также мы можем обыграть "Ливерпуль", если используем свои моменты", - цитирует Бенитеса Liverpool Echo.
Напомним, что Бенитес тренировал "Ливерпуль" с 2004 по 2010 годы. Под его руководством клуб становился победителем Лиги Чемпионов, а также выигрывал Кубок и Суперкубок Англии, а также Суперкубок УЕФА.
Матч "Ньюкасл" - "Ливерпуль" состоится 4 мая и начнется в 21:45 мск.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|36
|92
|2
|Ливерпуль
|36
|91
|3
|Тоттенхэм
|36
|70
|4
|Челси
|36
|68
|5
|Арсенал Лондон
|36
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|36
|65
|7
|Вулверхэмптон
|36
|54
|8
|Лестер Сити
|36
|51
|9
|Эвертон
|36
|50
|10
|Уотфорд
|36
|50
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|36
|46
|12
|Кристал Пэлас
|36
|43
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|36
|42
|14
|Борнмут
|36
|42
|15
|Бернли
|36
|40
|16
|Саутгемптон
|36
|38
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|36
|35
|18
|Кардифф Сити
|36
|31
|19
|Фулхэм
|36
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|36
|14