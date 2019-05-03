Бенитес: "Мои отношения с "Ливерпулем" остались прежними, но "Ньюкасл" должен делать свою работу"



Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес прокомментировал предстоящий матч 37-го тура Английской Премьер-лиги против "Ливерпуля".

"Мы являемся профессионалами. Мои отношения с "Ливерпулем" остались прежними, но "Ньюкасл" должен делать свою работу. Точно также поступил бы и Клопп. Мы хотим победить ради наших болельщиков. "Ливерпуль" - фаворит матча, но у нас будет шанс, если мы правильно будем действовать на поле.

Этот сезон особенный, мы плохо стартовали, но затем улучшили положение в чемпионате. Мы сумели победить дома "Манчестер Сити". Также мы можем обыграть "Ливерпуль", если используем свои моменты", - цитирует Бенитеса Liverpool Echo.

Напомним, что Бенитес тренировал "Ливерпуль" с 2004 по 2010 годы. Под его руководством клуб становился победителем Лиги Чемпионов, а также выигрывал Кубок и Суперкубок Англии, а также Суперкубок УЕФА.

Матч "Ньюкасл" - "Ливерпуль" состоится 4 мая и начнется в 21:45 мск.

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