Бенитес может сменить Билича в "Вест Хэме"

Наставник "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес может возглавить "Вест Хэм", сообщает The Guardian.

По сведениям издания, испанский специалист разочарован работой клуба на трансферном рынке и готов покинуть "сорок".

Однако Бенитес сможет стать тренером "Вест Хэма" только в случае отправки Славена Билича в отставку.

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