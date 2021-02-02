Бенитес может сменить Виллаша-Боаша на посту главного тренера "Марселя"

Теги андре виллаш-боашрафаэль бенитесмарсель

Бенитес может сменить Виллаша-Боаша на посту главного тренера "Марселя"Рафаэль Бенитес может возглавить "Марсель" после ухода с этого поста Андре Виллаша-Боаша, сообщает Get French Football News со ссылкой на Tеlеfoot Chaine.

По информации французского источника, "провансальцы" начал переговоры с испанским специалистом. 

Последним клубом Бенитеса был китайский "Далянь Ифан". До этого он был у руля "Реала", "Ливерпуля" и "Ньюкасла".

"Марсель" занимает девятое место в чемпионате Франции, имея в активе 32 очка в 20 матчах.

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