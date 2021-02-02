Бенитес может сменить Виллаша-Боаша на посту главного тренера "Марселя"

Рафаэль Бенитес может возглавить "Марсель" после ухода с этого поста Андре Виллаша-Боаша, сообщает Get French Football News со ссылкой на Tеlеfoot Chaine.

По информации французского источника, "провансальцы" начал переговоры с испанским специалистом.



Последним клубом Бенитеса был китайский "Далянь Ифан". До этого он был у руля "Реала", "Ливерпуля" и "Ньюкасла".