Бенитес может стать новым главным тренером "Селтика"

Теги рафаэль бенитесселтик

Бенитес может стать новым главным тренером "Селтика"Руководство "Селтика" рассматривает кандидатуру Рафаэля Бенитеса на пост главного тренера. В связи с последними неудачными выступлениями, шотландцы готовы расстаться с нынешним наставником Нилом Ленноном, сообщает Mirror.

Напомним, что Бенитес покинул расторг по обоюдному согласию договор с китайским "Далянь Про". Причиной называется то, что специалист скучает по родным и не может их часто видеть из-за коронавирусных ограничений. Его место может занять бывший наставник "Барселоны" Кике Сетьен.

В сезоне 2020/2021 чемпионата Шотландии "кельты" занимают 2 строчку в турнирной таблице. Однако отставание от идущего на первом месте "Рейнджерс" составляет уже 23 очка.

Не пропустите: "Реал" и "Ювентус" настаивают на создании Суперлиги. "МЮ" передумал | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Интер" может обменять Эриксена на Джеко

"Интер" может обменять Эриксена на Джеко

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов