Бенитес может стать новым главным тренером "Селтика"

Руководство "Селтика" рассматривает кандидатуру Рафаэля Бенитеса на пост главного тренера. В связи с последними неудачными выступлениями, шотландцы готовы расстаться с нынешним наставником Нилом Ленноном, сообщает Mirror.

Напомним, что Бенитес покинул расторг по обоюдному согласию договор с китайским "Далянь Про". Причиной называется то, что специалист скучает по родным и не может их часто видеть из-за коронавирусных ограничений. Его место может занять бывший наставник "Барселоны" Кике Сетьен.