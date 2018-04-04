Бенитес может вернуться в Испанию

Теги реал сосьедадрафаэль бенитесньюкасл юнайтед

Бенитес может вернуться в ИспаниюБлижайшим летом главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес может вернуться в испанскую Ла Лигу, информирует Mirror.

По сведениям издания, наставник "сорок" требует от руководства своего клуба выделения солидной суммы по окончанию текущего сезона на усиление состава команды. Однако вполне вероятно, что требование 57-летнего специалиста будет отклонено, что может привести к прекращению сотрудничества между сторонами. Если такой вариант развития событий станет реальностью, сделать предложение Бенитесу будет готов "Реал Сосьедад" из Сан-Себастьяна.

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