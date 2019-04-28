Бенитес может возглавить ПСЖ

Теги псжньюкасл юнайтедрафаэль бенитестомас тухель

Бенитес может возглавить ПСЖ

ПСЖ проявляет интерес к главному тренеру "Ньюкасла" Рафаэлю Бенитесу, сообщает The Mirror.

По сведениям издания, руководство парижского клуба может уволить нынешнего наставника Томаса Тухеля и рассматривает кандидатуру испанского специалиста в качестве его замены. Также Бенитес входит в сферу интересов "Марселя".

Контракт 59-летнего Бенитеса с "Ньюкаслом" истекает летом и он может стать свободным агентом. Ранее он тренировал такие известные клубы, как "Валенсия", "Ливерпуль", "Интер", "Челси", "Наполи" и "Реал".

Не пропустите: Тухель: "Хочу продолжить работу с ПСЖ". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Уфа" разгромила "Урал" благодаря дублю Игбуна

"Уфа" разгромила "Урал" благодаря дублю Игбуна

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 36 91
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 35 89
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 36 70
4 Челси Челси 35 67
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 35 66
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 35 64
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 36 54
8 Эвертон Эвертон 36 50
9 Уотфорд Уотфорд 36 50
10 Лестер Сити Лестер Сити 35 48
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 36 46
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 36 43
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 36 42
14 Борнмут Борнмут 36 42
15 Бернли Бернли 35 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 36 38
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 36 35
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 36 31
19 Фулхэм Фулхэм 36 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 36 14
Полная таблица

топ-5 тегов