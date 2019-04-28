Бенитес может возглавить ПСЖ

ПСЖ проявляет интерес к главному тренеру "Ньюкасла" Рафаэлю Бенитесу, сообщает The Mirror.

По сведениям издания, руководство парижского клуба может уволить нынешнего наставника Томаса Тухеля и рассматривает кандидатуру испанского специалиста в качестве его замены. Также Бенитес входит в сферу интересов "Марселя".

Контракт 59-летнего Бенитеса с "Ньюкаслом" истекает летом и он может стать свободным агентом. Ранее он тренировал такие известные клубы, как "Валенсия", "Ливерпуль", "Интер", "Челси", "Наполи" и "Реал".

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