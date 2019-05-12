Бенитес может возглавить "Рому"

"Рома" проявляет интерес к главному тренеру "Ньюкасла" Рафаэлю Бенитесу, сообщает Il Messaggero.

По сведениям издания, итальянский клуб рассматривает кандидатуру испанского специалиста в качестве замены Клаудио Раньери, который точно покинет клуб летом. Контракт Бенитеса с "Ньюкаслом" истекает летом и стороны до сих пор не договорились о его продлении. Стоит отметить, что Бенитесом также интересуется ПСЖ.

Резервным вариантом для римского клуба является наставник "Аталанты" Джанпьеро Гасперини, но за него придется побороться с "Миланом".

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