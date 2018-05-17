Бенитес может возглавить "Вест Хэм"

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Бенитес может возглавить "Вест Хэм"Наставник "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес может возглавить "Вест Хэм".

В этом сезоне "Ньюкасл" занял 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии под руководством Бенитеса.

16 мая стало известно наставник "молотобойцев" Дэвид Мойес ушел в отставку и в клубе уже начали поиски его сменщика.

Напомним, ПСЖ проявляет интерес к еще одному топовому форварду. | soccernews.ru

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