Бенитес может возглавить южноамериканскую сборную

Федерация футбола Чили заинтересована в приглашении Рафаэля Бенитеса на пост тренера национальной сборной.

Как сообщает Todomercadoweb, испанский специалист пока не может ответить на предложение, так как связан контрактом с "Далянь Ифан", а досрочное расторжение соглашения с его стороны обойдется ему в крупную сумму.

Ранее сообщалось, что сборная Чили также рассматривает кандидатуру Лучано Спаллетти.

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