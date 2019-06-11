Бенитес может заменить Сарри в "Челси"

Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес может возглавить "Челси". Об этом пишет Tuttosport.

По данным источника, испанский специалист может присоединиться к лондонскому клубу в скором времени, так как нынешний наставник "Челси" Маурицио Сарри, возможно, возглавит "Ювентус" на днях.

Ранее сообщалось, что Жозе Моуринью также рассматривается на этот пост.

Бенитес уже работал с "Челси" с ноября 2012-го по июнь 2013 года, выиграв с командой Лигу Европы.

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