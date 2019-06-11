Бенитес может заменить Сарри в "Челси"

Теги челсирафаэль бенитесньюкасл юнайтедмаурицио сарри

Бенитес может заменить Сарри в "Челси"

Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес может возглавить "Челси". Об этом пишет Tuttosport.

По данным источника, испанский специалист может присоединиться к лондонскому клубу в скором времени, так как нынешний наставник "Челси" Маурицио Сарри, возможно, возглавит "Ювентус" на днях.

Ранее сообщалось, что Жозе Моуринью также рассматривается на этот пост.

Бенитес уже работал с "Челси" с ноября 2012-го по июнь 2013 года, выиграв с командой Лигу Европы.

Не пропустите: Акционер "Челси" в социальной сети попрощался с Сарри| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Порту" согласовал условия личного контракта с Зе Луишем

"Порту" согласовал условия личного контракта с Зе Луишем

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов