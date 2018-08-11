Бенитес: "Мы заслужили как минимум ничью"

Наставник "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес высказался об игре с "Тоттенхэмом" (1:2).

"Мы заслужили как минимум ничью. Мы сражались до конца и у нас были моменты во втором тайме. Вы могли почувствовать, что болельщики верили в нас. Было приятно наблюдать, как команда борется. Мы допустили некоторые ошибки, и должны отдать должное другой команде. Мы никогда не сдавались" - приводит слова Бенитеса Sky Sports.

Читайте также: "Тоттенхэм" переигрывает боевой "Ньюкасл" в первом туре АПЛ. | http://soccernews.ru