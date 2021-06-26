Бенитес на днях возглавит "Эвертон"

Теги эвертонрафаэль бенитес

Бенитес на днях возглавит "Эвертон" Фото: инстаграм Бенитеса

"Эвертон" согласовал контракт с Рафаэлем Бенитесом.

Как сообщает Sky Sports, подписание контракта состоится в ближайшие дни, а официально о назначении будет объявлено на следующей неделе.

Последним клубом Бенитеса был китайский "Далянь Про", который он покинул в январе.

По итогам минувшего сезона "Эвертон" финишировал в АПЛ на 10-м месте.

Читайте также: Хамес может вернуться в "Реал". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Манчестер Сити" согласовал контракт с Грилишем

"Манчестер Сити" согласовал контракт с Грилишем

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов