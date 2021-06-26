Бенитес на днях возглавит "Эвертон"

Фото: инстаграм Бенитеса

"Эвертон" согласовал контракт с Рафаэлем Бенитесом.

Как сообщает Sky Sports, подписание контракта состоится в ближайшие дни, а официально о назначении будет объявлено на следующей неделе.

Последним клубом Бенитеса был китайский "Далянь Про", который он покинул в январе.

По итогам минувшего сезона "Эвертон" финишировал в АПЛ на 10-м месте.

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