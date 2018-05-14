Бенитес: "Наполи" нужен менталитет победителя"

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Бенитес: "Наполи" нужен менталитет победителя"

Наставник "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес подвел итоги сезона для "Наполи".

"Наполи» должен улучшаться за счёт трансферного рынка. Но это лишь полдела. "Наполи" необходим правильный менталитет. Я говорю о менталитете победителя. Именно он выходит на первый план на судьбоносных отрезках сезона. Меняет ситуацию именно тот, кто опытен и силён ментально" - приводит слова Бенитеса CalcioNapoli24.

Напомним, что Бенитес возглавлял "Наполи" с 2013 по 2015 год.

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