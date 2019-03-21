Бенитес: "Не могу выбрать свой самый ценный трофей в карьере"
Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес сомневается, что он вернется в свой бывший клуб "Валенсию", которую возглавлял с 2001 по 2004 годы.
"Я с большим уважением отношусь в нынешнему наставнику "Валенсии" Марселино. Мне осталось работать еще около 10 лет. Никогда не знаешь, где будешь работать. Пока что я никогда не возвращался в бывшие команды, просто так случалось.
Какой самый ценный трофей в моей карьере? Я не могу выбрать его. Я ушел из "Валенсии" после того, как мы дважды стали чемпионами Испании, а также выиграли Кубок УЕФА. А с "Ливерпулем" я выиграл Лигу Чемпионов", - приводит слова Бенитеса Marca.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|31
|76
|2
|Манчестер Сити
|30
|74
|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Арсенал Лондон
|30
|60
|5
|Манчестер Юнайтед
|30
|58
|6
|Челси
|30
|57
|7
|Вулверхэмптон
|30
|44
|8
|Уотфорд
|30
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|42
|10
|Лестер Сити
|31
|41
|11
|Эвертон
|31
|40
|12
|Борнмут
|31
|38
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|31
|35
|14
|Кристал Пэлас
|30
|33
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|33
|16
|Саутгемптон
|30
|30
|17
|Бернли
|31
|30
|18
|Кардифф Сити
|30
|28
|19
|Фулхэм
|31
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|31
|14