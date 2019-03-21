Бенитес: "Не могу выбрать свой самый ценный трофей в карьере"

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Бенитес: "Не могу выбрать свой самый ценный трофей в карьере"
Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес сомневается, что он вернется в свой бывший клуб "Валенсию", которую возглавлял с 2001 по 2004 годы.

"Я с большим уважением отношусь в нынешнему наставнику "Валенсии" Марселино. Мне осталось работать еще около 10 лет. Никогда не знаешь, где будешь работать. Пока что я никогда не возвращался в бывшие команды, просто так случалось.

Какой самый ценный трофей в моей карьере? Я не могу выбрать его. Я ушел из "Валенсии" после того, как мы дважды стали чемпионами Испании, а также выиграли Кубок УЕФА. А с "Ливерпулем" я выиграл Лигу Чемпионов", - приводит слова Бенитеса Marca.

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