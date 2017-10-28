Бенитес не собирается тренировать "Эвертон"

Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес дал понять, что не планирует работать в "Эвертоне".

"Я читаю эти слухи об "Эвертоне" в прессе, но меня всё устраивает в "Ньюкасле". Я сосредоточен на работе с этим клубом. Постараюсь добиться лучшего здесь. Да, моя семья живёт в Ливерпуле, но это связано с тем, что я работал в "Ливерпуле" - приводит слова испанского специалиста Sky Sports.

Напомним, что "Эвертон" остался без наставника после увольнения Рональда Кумана.

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