Бенитес: "Ньюкасл" достаточно хорош, чтобы остаться в АПЛ"

Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес считает, что его команда способна сохранить прописку в АПЛ.

"Вы знаете моё мнение о трансферном окне, но в то же время я вполне уверен в том, что мы должны остаться в элите. Мы там, где мы находимся, на данный момент всё идёт неплохо. У нас есть группа игроков, мы вместе, и мы должны отдать все силы.

Я хочу двигаться вперёд. Мой штаб стремится улучшить каждого отдельного игрока и пытается улучшить команду в целом. "Ньюкасл" достаточно хорош, чтобы остаться в АПЛ. Но это будет нелегко", - отметил он.

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